Екатеринбург, 21 декабря, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Свердловской области рестораны и кафе снова смогут работать по ночам. Об этом написал в соцсетях губернатор Евгений Куйвашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это послабление будет действовать с 22 декабря по 20 января. При этом посетителям придётся предъявлять QR-код.

Как сообщало ИА REGNUM, в торговых центрах региона отменили QR-коды. Их не будут спрашивать с 22 декабря по 20 января.