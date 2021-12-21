Москва, 21 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Туристический поток на Мальдивы из России с начала пандемии вырос почти в три раза. Такие данные 21 декабря привела исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА.

Отдых на Мальдивах

«Страна, показавшая феноменальную динамику — это Мальдивы. Мальдивы, по предварительным прогнозам, примут 225 тыс. российских туристов. В 2019 году это было 83 тыс. То есть прирост более 100%», — сказала Ломидзе.

Аналогичным образом складывается ситуация с поездками российских туристов на Сейшелы. Их в 2021 году посетило 31 тыс. российских туристов, хотя в 2019 этот показатель составлял всего 12,5 тыс. туристов.