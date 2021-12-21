Тольятти, Самарская область, , 14:19 — REGNUM Сотрудника дорожно-постовой службы (ДПС) заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями в Тольятти. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в феврале текущего года фигурант уголовного дела в служебном кабинете отдела полиции внес в официальные документы сведения о причастности женщины к совершению дорожно-транспортного происшествия, которое произошло ранее на парковке жилого дома в Автозаводском районе города Тольятти.

«Мотивом совершения данных противоправных действий явилось желание получить незаконное денежное вознаграждение», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розысных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти бывшего полицейского обвинили в покушении на мошенничество.