Тольятти, Самарская область, 21 декабря 2021, 14:19 — REGNUM Сотрудника дорожно-постовой службы (ДПС) заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями в Тольятти. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.
По версии следствия, в феврале текущего года фигурант уголовного дела в служебном кабинете отдела полиции внес в официальные документы сведения о причастности женщины к совершению дорожно-транспортного происшествия, которое произошло ранее на парковке жилого дома в Автозаводском районе города Тольятти.
«Мотивом совершения данных противоправных действий явилось желание получить незаконное денежное вознаграждение», — говорится в сообщении пресс-службы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями.
«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розысных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти бывшего полицейского обвинили в покушении на мошенничество.