Вашингтон, , 14:11 — REGNUM Каждый четвертый избиратель в США доволен работой президента США Джо Байден и Демократической партии, об этом со ссылкой на данные опроса общественного мнения сообщает The Hill.

Как показало исследование общественного мнения, проведенное компанией Morning Consult и Politico, 41% зарегистрированных избирателей считают, что законодатели-демократы добились меньше того, чего можно было бы ожидать. Напротив, что демократы добились большего, считают лишь 10% опрошенных, тогда как 32% считают, что законодатели-демократы добились того, что ожидалось.

Что же касается Байдена и его повестки дня, то зарегистрированные избиратели придерживались аналогичных взглядов на то, насколько он эффективен. Так, 42% респондентов заявили, что Байден добился меньших результатов, чем они ожидали. С ними не согласились 11% респондентов, которые уверены в том, глава Белого дома добился большего, чем ожидалось. Еще 38% зарегистрированных избирателей заявили, что Байден добился того, чего они ожидали.

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