Бали, Индонезия, , 14:10 — REGNUM В офисе по туризму на острове Бали отметили, что количество приезжающих туристов превысило 28 тысяч человек в день, сообщает CNN Indonesia.

Тирта Гангга – водный дворец на Бали, Индонезия

По воздуху на Бали прибывают 12 884 человека, 15 280 человек прибывают через гавань Гилиманук и 15 280 человек — через гавань Паданг Бай.

Заполняемость отелей на Бали оценивается в 70% в преддверии рождественских и новогодних праздников.

Предполагается, что это число может увеличиться до 30 тысяч человек в день.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия стала одной из пяти стран с самым высоким уровнем вакцинации против коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия вошла в пятёрку стран с самым высоким уровнем вакцинации