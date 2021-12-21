Вашингтон, 21 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX доставит на международную космическую станцию порядка 3,3 тонны грузов. Запуск к МКС был осуществлён 21 декабря. Об этом сообщает компания-разработчик SpaceX.

Mks-online.ru Космический грузовик Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 05:07 по времени Восточного побережья США (13:07 мск).

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На борту корабля — продовольствие, оборудование для экипажа и материалы для проведения различных экспериментов

22 декабря ориентировочно в 04:30 по времени Восточного побережья США (12:30 мск) корабль должен в автоматическом режиме пристыковаться к МКС. Планируется, что Dragon пробудет на орбите около месяца, после чего отстыкуется от МКС и приводнится у побережья штата Флорида.

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Это уже 24-я коммерческая миссия по доставке грузов на МКС на кораблях, построенных SpaceX.