Москва, 21 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Действия США привели к возникновению напряжённости в Европе, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Kremlin.ru Влаимир Путин

Президент напомнил о выходе США из договоров по ПРО, а также расширении НАТО на восток.

«То, что сейчас происходит, та напряжённость, которая складывается в Европе, — это их вина. На каждом шаге Россия вынуждена была как-то отвечать. На каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, ухудшалась, деградировала и деградировала. Сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать», — сказал Путин.