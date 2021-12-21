Чита, , 14:08 — REGNUM На территории Забайкальского края в январе-октябре 2021 года сохранялась миграционная убыль населения. В Забайкальский край за январь-октябрь 2021 года прибыло 20 463 человека, выбыло — 24 827 человек, за счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 4364 человека (в январе-октябре 2020 года миграционная убыль составляла 3176 человек). Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Забайкалье Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Также известно, что за счет межрегиональной миграции (между регионами России) население края сократилось на 4451 человека (в январе-октябре 2020 года — на 3184 человека).

Наибольшее количество жителей края выбыли на постоянное место жительства в Бурятию — 15,9%, Иркутскую область — 7,9%, Краснодарский край — 7,3%, Красноярский край — 6,2%, Новосибирская область — 5,8%, Хабаровский край — 4,9%, Московскую область — 4,5%.

В январе-октябре 2021 года за счет международной миграции (обмен населением Забайкальского края со странами СНГ и Балтии) миграционный прирост населения составил 87 человек (в январе-октябре 2020 года миграционный прирост населения составлял — 8 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-июне 2021 года из Забайкалья выбыло 13 630 человек, за счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 2178 человек (в январе-июне 2020 года миграционная убыль составляла 789 человек).

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