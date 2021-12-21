Чита, 21 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. На территории Забайкальского края в январе-октябре 2021 года сохранялась миграционная убыль населения. В Забайкальский край за январь-октябрь 2021 года прибыло 20 463 человека, выбыло — 24 827 человек, за счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 4364 человека (в январе-октябре 2020 года миграционная убыль составляла 3176 человек). Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

Также известно, что за счет межрегиональной миграции (между регионами России) население края сократилось на 4451 человека (в январе-октябре 2020 года — на 3184 человека).

Наибольшее количество жителей края выбыли на постоянное место жительства в Бурятию — 15,9%, Иркутскую область — 7,9%, Краснодарский край — 7,3%, Красноярский край — 6,2%, Новосибирская область — 5,8%, Хабаровский край — 4,9%, Московскую область — 4,5%.

В январе-октябре 2021 года за счет международной миграции (обмен населением Забайкальского края со странами СНГ и Балтии) миграционный прирост населения составил 87 человек (в январе-октябре 2020 года миграционный прирост населения составлял — 8 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-июне 2021 года из Забайкалья выбыло 13 630 человек, за счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 2178 человек (в январе-июне 2020 года миграционная убыль составляла 789 человек).

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