Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Власти Ленинградской области выделили в бюджете региона на 2022 год порядка 465 млн рублей на субсидирование части трат местных жителей за оплату работ по прокладке газопроводов по их участкам и приобретение газового оборудования. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Газификация Пресс-служба правительства Тверской области

Как отмечается, средства на эти цели в Ленобласти выделяют с 2013 года. В 2013—2021 годах перечислено более 500 млн рублей и газифицировано почти 4 тыс. домовладений. Субсидии направляются на проведение газопровода по участку владельца дома и покупку газового оборудования — плит и котлов.

«В 2022 году сумма на домовладение составит до 300 тыс. рублей для льготников и 180 тыс. рублей― для других категорий жителей», — уточнили в обладминистрации.

Отметим, что количество заключаемых договоров на технологическое присоединение в Ленинградской области с каждым годом возрастает. Если в 2017 году было заключено 1138 договоров, то в 2020 — уже 5731 договор. На данный момент в регионе подано больше 17,5 тыс. заявок на газификацию индивидуальных домов.

В связи с этим в 2022 году увеличится сумма, которая выделяется из бюджета области. Уже предусмотрено 115 млн рублей. На эти же цели планируется направить 350 млн рублей, высвободившихся при передаче объектов газоснабжения единому оператору газификации.

«При увеличении числа заявок летом из бюджета будут выделены дополнительные средства», — заверили в обладминистрации.

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