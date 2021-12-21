Вашингтон, 21 декабря 2021, 14:04 — REGNUM Продюсер Дэвид Чейз сожалеет о том, что «убил» одного из главных персонажей сериала «Клан Сопрано». Об этом 21 декабря сообщает портал Screen Rant.
Во время очередной передачи Talking Sopranos Чейз заявил, что пожалел о том, что Сальваторе Бонпансьеро (роль исполнил Винсент Пасторе) был убит в конце второго сезона сериала.
«Это было слишком рано, потому что мы все любили этого парня, а также мы любили актера», — сказал Чейз, добавив, что в результате получилась достаточно грустная история.
Отметим, что Сальваторе Бонпансьеро в исполнении Винсента Пасторе очень нравился поклонникам «Клана Сопрано», и многие фанаты болезненно восприняли смерть персонажа. Финальная серия второго сезона шоу вышла в эфир канала HBO 9 апреля 2000 года.
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