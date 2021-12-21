Москва, , 14:09 — REGNUM В 2021 году самым популярным направлением выездного туризма среди туристов из России стала Турция. Об этом 21 декабря сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Следом за Турцией идет Египет. Замыкают тройку лидеров Объединенные Арабские Эмираты.

«Лидеры по спросу: Турция, Египет, Арабские Эмираты, Кипр, Мальдивы, Греция, Куба, Хорватия, Доминиканская Республика, Сербия, Болгария, Венгрия, Мексика, Сейшелы, Таиланд, Шри-Ланка. Сраны называются в порядке убывания туристического потока в 2021 году», — сказала Ломидзе.

Согласно прогнозу АТОР, перечисленные страны в 2021 году посетят свыше 7,5 млн туристов из России. Для сравнения, в 2019 году по этим же направлениям общее количество российских туристов составило 12,7 млн человек.

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