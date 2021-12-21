Москва, , 14:03 — REGNUM США оказывали поддержку террористическим организациям, действовавшим на Северном Кавказе. Об этом 21 декабря сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Влаимир Путин Kremlin.ru

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"В правительстве России работали советники США, кадровые сотрудники ЦРУ. Советовали. Ну чего ещё? Советовали. Зачем надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе? Причём с помощью даже ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Не ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), там другие организации были террористические. Явно террористов поддерживали», — сказал Путин.

Он напомнил, что также в это время на российских объектах размещения ядерного оружия на постоянной основе работали американские специалисты.