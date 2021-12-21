Москва, , 14:03 — REGNUM Если Центробанку РФ удастся сдержать рост инфляции хотя бы в диапазоне до 7% и при условии того, что ключевая ставка не достигнет двузначных значений, то средние процентные ставки по ипотеке в 2022 году также не достигнут двузначных значений, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Ипотечное бремя Pixabay.com

«Маржа российских коммерческих банков по предоставлению ипотечных кредитов сейчас почти приблизилась к ипотечной марже банков развитых стран и равна примерно 2−2,5%.

К тому же велика и продолжает расти доля семейной ипотеки с льготной процентной ставкой (на конец III квартала 2021 года она достигла 25% в структуре льготной ипотеки и 5% в общем ипотечном портфеле банков).

Рост рынка ипотечного кредитования, вероятно, продолжит замедляться в результате снижения спроса на программу льготной ипотеки на новостройки и спроса на рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов.

Также рост рынка ипотечного кредитования в России должен замедлиться из-за роста ставок по рыночным ипотечным программам 2021 года вслед за ключевой ставкой Банка России и высоких цен на недвижимость», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2022 году ставки по ипотеке на новостройки могут вырасти до 10%, считает генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

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