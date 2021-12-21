Триполи, 21 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Вооружённые люди и бронетехника блокируют въезды в столицу Ливии — город Триполи. Об этом сообщает ливийское новостное агентство AlSaaa 24.

BRQ Network Гражданская война в ливии

По данным журналистов, бронетранспортеры и гусеничные бронемашины были размещены на нескольких перекрестках дорог в районе Айн-Зара, к юго-востоку от города.

Журналисты издания сообщают, что в районе Халлет аль-Фурджан и в нескольких соседних кварталах возводятся земляные и бетонные укрепления, а в районе Саллах-ад-Дин на улицах появились танки и артиллерия. При этом ни одна из действующих в Ливии военных группировок официально не взяла ответственность за происходящее.

Напомним, на 24 декабря в Ливии назначена дата проведения президентских выборов. Ряд ливийских группировок и политических партий заявили о намерении сорвать выборы силой оружия.