Кабул, 21 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) в Афганистане заявляет, что, как ожидается, будет выплачивать ежемесячную зарплату примерно 10 000 медицинских работников в стране. Об этом 21 декабря сообщается на странице комитета в Facebook.

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Уточняется, что ежемесячную зарплату будут выплачивать персоналу 23 профильных и провинциальных больниц по всему Афганистану.

МККК добавил, что организация обязуется обеспечивать афганские больницы медицинским персоналом, предметами первой необходимости и медикаментами на шесть месяцев.

«Люди должны иметь доступ к медицинскому обслуживанию, и это еще раз доказывает, что жизненно важные медицинские центры должны работать», — заявили в комитете.

После захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вывода иностранных войск в августе, Афганистан столкнулся с серьезным экономическим кризисом, и вот уже несколько месяцев правительственные чиновники, особенно медицинские работники, не получают свою ежемесячную зарплату.

Десятки сотрудников больницы Мохаммада Дауд Хана в Кабуле недавно выразили протест, заявив, что они не получали свою ежемесячную зарплату в течение нескольких месяцев. Они предупредили, что покинут рабочие места, если правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ближайшее время не выплатит им зарплату.

В то время как МККК объявил о выплате зарплаты тысячам медицинских работников в стране, глава комитета сказал, что благотворительные организации пытаются найти иные способы выплачивать зарплаты всем врачам и медсестрам, так перевод средств на их банковские счета невозможен.

Председатель комитета Питер Морье добавил, что гуманитарные организации не могут решить проблему экономического коллапса Афганистана, и что для решения этой проблемы необходим ввоз наличных средств в Афганистан, но без официального признания «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Красный Крест, работающий в Афганистане почти 30 лет, переводит наличные (доллары) в Афганистан, конвертирует их в афгани и выплачивает зарплату своим афганским служащим. Бюджет Красного Креста в Афганистане на 2022 год увеличится с 95 миллионов долларов до 163 миллионов долларов.