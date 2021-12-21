Гватемала, 21 декабря, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Конгресс Гватемалы 21 декабря примет постановление правительства, вводящее осадное положение в муниципалитетах Науала и Санта-Катарина-Икстауакан. Об этом сообщает информагентство Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Гватемалы

17 декабря в ходе территориального конфликта между общинами было убито 13 человек, в результате чего 20 декабря президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи постановил немедленно утвердить 30-дневное осадное положение в регионе для наведения порядка и предотвращения дальнейших инцидентов.

Пока законодатели изучают и ратифицируют текст, 1 500 агентов полиции и армии уже оцепили конфликтный район, сообщает пресс-секретарь администрации президента.

Конфликт за земли и ресурсы между общинами Науала и Санта-Катарина-Икситауакан, начавшийся в 1865 году, каждый год уносит жизни десятков людей. Однако президент Джамматтеи считает, что жестокость последней стычки вызвана участием в ней не только конфликтующих общин, но и преступных группировок.