Нальчик, 21 декабря, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии пришлось закрыть из-за сильных снегопадов. Администрация курорта запретила передвижение по его территории, а также работу канатных дорог и катание по трассам.

Goodfon.ru Метель

«Продолжается снегопад, наверху штормовой ветер. Внизу дорожные службы расчищают дороги, лавинная служба следит за безопасностью. Наша техника работала всю ночь и продолжает быть в боевой готовности», — говорится в официальном сообщении руководства курортом.

Лавинная служба предупредила о том, что передвижение по поляне Азау возможно лишь в случае крайней необходимости, а выше Терскола и в районе поселка Иткол прогулки вообще запрещены. Под запретом оказалось и передвижение на автотранспорте в районе от поселка Терскол до поляны Азау. Планируется проведение обстрела лавинных очагов.

По прогнозам синоптиков, на верхней станции канатной дороги Гарабаши температура воздуха составляет — 26 °C, внизу на поляне Азау — минус 3 °C. Порывы ветра достигают наверху 35 м/с, внизу они тише — до 13 м/с. Из-за метели и тумана отмечается плохая видимость.