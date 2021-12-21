Киев, 21 декабря, 2021, 14:01 — ИА Регнум. С призывом проверить действия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского на предмет государственной измены выступил экс-президент страны Петр Порошенко. Он заявил об этом 21 декабря в видеообращении, обнародованном в его Телеграмм-канале.

Порошенко

Как считает экс-президент Украины, действия Зеленского на посту главы государства являются спорными.

«Мы поговорим, как только я вернусь, о госизмене и о содействии и финансировании терроризма. Кто является государственным изменником? Тот, кто вместе с украинскими вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса? Или тот, кто путем подписания документа о разведении (сил — ред.) отдал врагу нашу землю?», — сказал он.

Также Порошенко, который 18 декабря уехал с Украины после полученных им обвинений в государственный измене, отметил, что он собирается вернуться в страну в начале следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший президент Украины Пётр Порошенко не будет присутствовать на допросе 23 декабря по делу государственной измене.