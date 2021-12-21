Москва, , 14:01 — REGNUM Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что не планирует зимой приглашать российских игроков в команду. Об этом 21 декабря сообщает «Спорт-Экспресс».

Станислав Черчесов Dimka Pukalik

"Покупать кого бы то ни было неправильно. В команде подобраны квалифицированные исполнители, в целом состав меня устраивает», — сказал Черчесов.

Он добавил, что у него нет задачи привезти футболиста из какой-либо страны, но надо сначала пообщаться с действующими игроками команды.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Черчесов возглавил «Ференцварош». Команда идёт на первом месте в чемпионате Венгрии, опережая ближайшего преследователя на одно очко после 17 туров. В Лиге Европы команда выбыла после группового этапа.

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