Москва, , 14:01 — REGNUM Власти Соединенных Штатов наращивают военное присутствие у границ России, заявил 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Mil.ru

«Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире… Возрастает напряжённость на западных и восточных рубежах России. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ», — сказал Шойгу в ходе итоговой коллегии с участием президента России Владимира Путина.

Глава российского оборонного ведомства добавил, что в странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью порядка восьми тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что наращивание группировки НАТО непосредственно у российских границ вызывает серьёзную озабоченность. Глава государства назвал происходящее серьёзным вызовом для России.

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