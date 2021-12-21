Москва, 21 декабря 2021, 14:01 — REGNUM Власти Соединенных Штатов наращивают военное присутствие у границ России, заявил 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Глава российского оборонного ведомства добавил, что в странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью порядка восьми тысяч.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что наращивание группировки НАТО непосредственно у российских границ вызывает серьёзную озабоченность. Глава государства назвал происходящее серьёзным вызовом для России.
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