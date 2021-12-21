Ростов-на-Дону, , 13:59 — REGNUM В Ростовской области участие в прививочной кампании от COVID-19 могут принять лица без определенного места жительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

Прививка Vashaibolit.ru

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«Вакцинация осуществляется без привязки к месту жительства. Прививку могут получить в том числе и лица без определенного места жительства. В учреждениях, предназначенных для данной категории лиц, также проводится вакцинация», — пояснили в пресс-центре.

Уточняется, что речь идёт о людях, находящихся на соцобслуживании в шести государственных центрах (на 350 мест). На данный момент антиковидной вакциной привито почти 80% контингента, 20% — это вновь поступающие.