Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM На федеральной трассе «Нарва» в Ленинградской области в результате столкновения легкового автомобиля с военным грузовиком и фурой погибли два человека. Об этом 21 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ДТП на трассе «Нарва» в Ленобласти Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад»

ДТП произошло около 11:00 мск 21 декабря на 98 километре автодороги А-180 «Нарва». В результате столкновения двух грузовых автомобилей КАМАЗ и Scania, а также легкового автомобиля погибли два человека.

«Оба в легковом автомобиле», — уточнили в пресс-службе.

На месте находятся сотрудники МЧС, скорая, ГИБДД, дорожные службы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.