Санкт-Петербург, 21 декабря, 2021, 14:01 — ИА Регнум. На федеральной трассе «Нарва» в Ленинградской области в результате столкновения легкового автомобиля с военным грузовиком и фурой погибли два человека. Об этом 21 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад» ДТП на трассе «Нарва» в Ленобласти

ДТП произошло около 11:00 мск 21 декабря на 98 километре автодороги А-180 «Нарва». В результате столкновения двух грузовых автомобилей КАМАЗ и Scania, а также легкового автомобиля погибли два человека.

«Оба в легковом автомобиле», — уточнили в пресс-службе.

На месте находятся сотрудники МЧС, скорая, ГИБДД, дорожные службы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.