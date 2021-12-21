Киев, , 13:55 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, не доставит администрации нынешнего главы государства Владимира Зеленского удовольствия и не останется в Европе, где он сейчас находится. Об этом лидер партии «Европейская солидарность» заявил 21 декабря.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мне передают приветы из офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если я останусь в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не сделаю им такого подарка и вернусь на Украину в первой половине января», — подчеркнул Порошенко.

При этом он отметил, что сделает это «согласно своему графику, а не согласно графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря бывший президент Украины Пётр Порошенко покинул Украину и отбыл с турне в Польшу и Турцию после того, как Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из части Донбасса, неподконтрольной Киеву. Этого сделать не удалось: политик проигнорировал следователей.

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Позднее адвокат политика заявил, что Порошенко не явится на допрос 23 декабря по делу о государственной измене.