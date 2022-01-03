Москва, , 10:52 — REGNUM Задача Федерального агентства по туризму — к 2030 году запустить 100 национальных туристических маршрутов. Об этом заявила советник руководителя Ростуризма Юлия Рыбакова, сообщили, а Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты проводят аудит туристических маршрутов Анна Кумицкая © ИА REGNUM

По данным на конец 2021 года, статус «Национальный туристический маршрут» получили 17 направлений. В 2022 году планируется в запустить 30 национальных туристических маршрутов в регионах России.

Рыбакова считает, что запуск национальных туристических маршрутов требует от участников туротрасли решения нескольких ключевых задач. Во-первых, необходимо в короткие сроки создать новое предложение для дополнительного роста спроса на внутренний туризм.

Во-вторых, нужно провести модернизацию уже существующих туристических продуктов регионального и межрегионального масштаба, а также обеспечить создание туристической инфраструктуры под новое предложение.

Читайте также: В России создадут туристический маршрут по местам отдыха Путина