Красногорск, , 13:54 — REGNUM С января по ноябрь 2021 года на дорогах Московской области количество ДТП уменьшилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистика аварийности показывает, что применение комплексов фотовидеофиксации в местах концентрации ДТП существенно повысило уровень безопасности дорожного движения по всем основным показателям. Об этом 21 декабря ИА REGNUM заявили в общественной организации «Союз безопасности дорожного движения».

Зарайск. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Однако, несмотря на снижение количества аварий, отмечается рост тяжести последствий от ДТП — за январь-ноябрь 2021 года в ДТП погибло на 3% больше человек, чем за аналогичный период в 2020 году. Такая статистика связана со сложной ситуацией на «бетонках», где происходит больше всего встречных столкновений. Автомобильные дороги А-107 и А-108 стали антилидерами по смертности в результате лобовых столкновений среди трасс в Подмосковье. 49% всех погибших на этих дорогах — жертвы столкновений.

Общий рост тяжести последствий обусловлен ездой на высоких скоростях, а также высоким грузовым трафиком, при котором большое количество ДТП происходит с участием грузовых ТС.

Тревожной остается ситуация с ростом числа погибших пешеходов на региональных и муниципальных дорогах. В ноябре отмечен годовой пик — 15 пешеходов погибли на региональных трассах. На муниципальных дорогах по итогам ноября погибли 12 пешеходов, что более чем в 2,5 раза выше среднемесячного показателя, в 4 раза больше показателей ноября 2020 года и в 1,5 раза ноября 2019 года.

«Для улучшения этой грустной статистики муниципальным и региональным властям необходимо комплексно подойти к вопросу безопасности пешеходов на дорогах и принять соответствующие решения. Безусловно, улучшению показателей будет способствовать мера по снижению максимальной разрешенной скорости в населенных пунктах и в зонах пешеходных переходов. Сами пешеходы также должны соблюдать требованиям ПДД в части безопасного поведения на дороге — быть более внимательными и использовать световозвращающие элементы, особенно в темное время суток», — подчеркнула директор Союза безопасности дорожного движения Светлана Заболоцкая.