Москва, , 13:55 — REGNUM Ситуация с выездным туризмом в России развивается позитивно. Об этом 21 декабря заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В выездном туризме тоже была драматичная картина в 2021 году. Но в целом, я бы сказала, картина неплохая, даже позитивная», — сказала Ломидзе.

По её словам, в конце 2020 года туристам из России был доступен отдых в пяти иностранных государствах. Сейчас число стран увеличилось до 21, хотя до начала пандемии их количество составляло 81.