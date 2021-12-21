Москва, , 13:52 — REGNUM Москва рассчитывает на преемственность курса Германии по отношению к России после избрания в этой стране нового канцлера Олафа Шольца, заявил 21 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Россия и Германия Eintracht4ever

«Мы рассчитываем и также надеемся на преемственность в курсе Германии по отношению к России и на преемственность в двусторонних отношениях, коими мы дорожим и в развитии которых мы заинтересованы», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что у российского лидера Владимира Путина могут состояться контакты с новым Шольцем для обсуждения ситуации с высылкой дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что не собирается давать советы новому главе правительства страны Олафу Шольцу о том, как ему вести себя с президентом России Владимиром Путиным.

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