Санкт-Петербург, 21 декабря, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Проходка перегонного тоннеля от будущей станции Петербургского метрополитена «Казаковская» («Юго-Западная») выходит на финальный этап до соединения с участком ранее построенного тоннеля от будущей станции «Путиловская».

Metrostroy-spb.ru Тоннель метро Петербурга

До соединения «Казаковской» и «Путиловской» единым тоннелем осталось пройти всего 100 метров. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе АО «Метрострой Северной столицы» (МССС).

«Проходческий щит диаметром 5,63 метра двигается со скоростью восемь-десять колец в сутки. Сбойка, то есть соединение двух тоннелей, ожидается в начале 2022 года», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, станции «Казаковская» («Юго-Западная») и «Путиловская» относятся к новой Красносельско-Калининской (коричневой, шестой) линии петербургского метрополитена. Обе станции запланированы к открытию в 2024 году. «Путиловская» станет пересадочной на действующую станцию «Кировский завод» и соединит коричневую ветку с красной (Кировско-Выборгской) линией.