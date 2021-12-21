Улан-Удэ, , 13:49 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов подвёл итоги уходящего 2021 года и сообщил о намерении участвовать в выборах главы республики в 2022 году. Подробности сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Алексей Цыденов

«Моя избирательная кампания на второй срок началась с 2017 года. Да, прямо с первого дня я начал работать на результат. Я всегда говорю: «Чтобы по окончанию работы не было стыдно смотреть людям в глаза». И я отвечу более конкретно: «Я планирую идти на выборы в следующем году. Надеюсь, что люди меня поддержат. Но решать людям», — отметил глава Бурятии.

Говоря об итогах года, Алексей Цыденов отметил, что 2021 год, прежде всего, ознаменовался ростом доходов республиканского бюджета — с 28 млрд в 2020 году до 36 млрд рублей в 2021 году:

«Продолжают набирать обороты крупные инвестпроекты. В июле начато строительство горно-обогатительного комбината «Озерный» в Еравнинском районе. Будет создано 2000 новых рабочих мест.

В республике запущен Эгитинский ГОК, который начал выпускать флюоритовый концентрат в промышленных масштабах. На берегу Байкала началось строительство современного гостиничного комплекса «Green Flow Baikal». Улан-Удэнский авиационный завод приступил к летным испытаниям двух абсолютно новых машин: МИ 171 А3 первый отечественный вертолет, разработанный для выполнения оффшорных операций и обслуживания морских буровых платформ и вертолета Ка-226».

Как сообщало ИА REGNUM, Бурятией с 2007 года руководил Вячеслав Наговицын. В феврале 2017 года стало известно, что он уходит в отставку. И.о. главы Бурятии был назначен замминистра транспорт РФ Алексей Цыденов.

О готовности пойти на второй срок в 2022 году Алексей Цыденов заявлял также летом 2021 года. По его словам, условием для этого должна стать поддержка местными жителями.

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