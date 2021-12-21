Ростов-на-Дону, 21 декабря, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Ростовской области красивая дата декабря спровоцировала свадебный бум. Многие пары изъявили желание зарегистрировать брачный союз в так называемую зеркальную дату — 21.12.2021 . Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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Заявление на регистрацию брака на среду, 21 декабря, на Дону подали 113 пар. Свадебный бум отмечается в Ростове-на-Дону, где поженились 40 пар. Максимальное количество свадебных церемоний проведено в Шахтах, а также Аксайском и Октябрьском сельском районах.

Всего в Ростовской области в 2021 году зарегистрировано почти 24 тыс. брачных союзов.