Зеркальная дата спровоцировала свадебный бум в Ростовской области
Ростов-на-Дону, 21 декабря, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Ростовской области красивая дата декабря спровоцировала свадебный бум. Многие пары изъявили желание зарегистрировать брачный союз в так называемую зеркальную дату —
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Свадьба
Заявление на регистрацию брака на среду, 21 декабря, на Дону подали 113 пар. Свадебный бум отмечается в Ростове-на-Дону, где поженились 40 пар. Максимальное количество свадебных церемоний проведено в Шахтах, а также Аксайском и Октябрьском сельском районах.
Всего в Ростовской области в 2021 году зарегистрировано почти 24 тыс. брачных союзов.