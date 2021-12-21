Ереван, , 13:48 — REGNUM Формат «3+3» по мирному урегулированию армяно-азербайджанских отношений опасен тем, что Турция начинает переводить процесс карабахского урегулирования в эти рамки, снижая важность Минской группы ОБСЕ. Об этом заявила в ходе пресс-конференции депутат парламента Армении от оппозиционного блока «Армения» Анна Григорян.

Турецкий флаг Pixabay.com

«Это — турецкая повестка, частью которой мы быть не должны», — заявила Григорян.

Она добавила, что Турция пытается принять участие в разрешении карабахского конфликта, чего не было никогда раньше, так как Ереван противостоял этому. Депутат упрекнул нынешнее руководство Армении в том, что оно не противодействует Анкаре.

Напомним, ранее Анкара и Баку выдвинули инициативу создать формат «3+3», который предполагает участие России, Турции, Ирана, Азербайджана, Армении и Грузии в вопросах по урегулированию ситуации в Закавказье. 10 декабря в Москве прошла встреча представителей всех стран предложенного формата, кроме Грузии. Следующая встреча должна пройти в Турции.

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