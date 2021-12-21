Ивано-Франковск, Украина, 21 декабря, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Как можно быстрее хотят разблокировать процесс мирного урегулирования в Донбассе власти Украины. Об этом 21 декабря заявил украинский президент Владимир Зеленский на конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» в Ивано-Франковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы желаем, как можно быстрее разблокировать процесс мирного урегулирования в Донбассе, вернуть Крым», — сказал он.

Кроме того, Зеленский добавил, что также Киев намерен в ближайшие годы достичь членства в Европейском союзе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что уже в будущем году власти Украины намерены добиться понимания точных сроков вступления в НАТО.

Напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. Жители юго-востока страны не согласились с этим и там началась гражданская война, в которой со стороны Украины участвует армия страны.