Париж, 21 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что 20 млн граждан прошли ревакцинацию от коронавируса. Об этом министр написал в своем аккаунте в Twitter.

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«Спасибо всем тем, кто, как никогда раньше, мобилизовался, чтобы защитить себя от штаммов «Дельта» и «Омикрон». Продолжаем, усиливаем, двигаемся вместе!», — написал Оливье Веран в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, высшее управление здравоохранения Франции уделяет приоритетное внимание вакцинации учащихся средних школ.