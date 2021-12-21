Эль-Хасака, Сирия, 21 декабря, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Сирии боевики сносят жилые дома в районе границы с Турцией. Об этом сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на свои источники.

Террористы на улицах Идлиба

По последним данным, боевики преследуют жителей ряда населённых пунктов, расположенных на севере провинции Хасака.

Отмечается, что боевики разрушили несколько жилых домов в деревне Тель-Хильф, к югу от пограничного города Рас-эль-Айн, оккупированного турецкими войсками. По информации местных источников, боевики под угрозой смерти выгоняют местных жителей и присваивают себе их земельные участки.

Как отмечают СМИ, боевики также разрушили несколько магазинов и лавок, расположенных в этом районе.