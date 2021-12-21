Кызыл, , 13:50 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг в своём послании к Верховному хуралу рассказал о важных шагах, которые были сделаны в уходящем году. А также назвал задачи на ближайшее будущее.

Владислав Товарищтайович Ховалыг Tuvaensb.ru

«С начала апреля, когда президент России поручил мне исполнять обязанности главы республики, я посетил разные объекты, объехал все кожууны республики, в некоторых побывал неоднократно. Это позволило лично оценить положение дел на местах, напрямую узнать мнение земляков, изучить проблемы и перспективы развития всех территорий и отраслей, оценить эффективность работы местной власти. Обсуждение проблем состоялось и в новом для Тувы формате «Прямого разговора». Много времени было уделено взаимодействию с федеральными структурами. Состоялось множество контактов, но главное — в августе состоялась встреча с президентом России. Руководитель страны внимательно рассмотрел мои просьбы — по решению проблемы энергодефицита, ускоренному развитию аграрного сектора, газификации, строительству онкодиспансера. Был озвучен и вопрос высоких цен на уголь. На другие направления внимание обратил сам президент, поручив подготовить предложения на его имя в части строительства новых школ и детских садов, завершения программы переселения, борьбы с туберкулезом. Также он предложил нам более глубоко заняться экономикой, разработать и представить перспективные инвестиционные проекты. Сегодня я могу доложить вам, уважаемые депутаты, что по многим из поднятых вопросов мы уже нашли конкретные ответы и решения, а по некоторым сделаны важные заделы и реальные шаги», — отметил глава Тувы.

Он уточнил, что снижены тарифы на электроэнергию для юридических лиц. А на средства, сэкономленные бюджетными организациями, компенсировано июльское повышение тарифов для населения, запланированное ещё в прошлом году.

«В результате настойчивой работы нам удалось снизить цену угля для населения на 2021 год и при поддержке правительства России «заморозить» её на следующий год. Это реальный успех, ведь далеко не все верили в возможность такого решения, — рассказал Ховалыг. — Главным достижением этого года считаю принятое правительством России по нашей инициативе решение о включении в комплексные инвестиционные планы с 2022 года строительства высоковольтной линии «Шушенская опорная — Туран — Мерген — Кызыл». С её строительством мы убираем целую стену, о которую разбивались многие замыслы по развитию и повышению инвестиционной привлекательности республики. ЛЭП позволит не только запустить важные горнодобывающие производства. Мы сможем обеспечить стабильное централизованное энергоснабжение Тоджи, чего не было никогда, получим дополнительные мощности для запуска новых промышленных производств, комплексной застройки в Кызылской агломерации. Созданные в этом году заделы позволяют приступить к активной фазе реализации проектов по Ак-Сугскому месторождению цветных металлов и Кара-Бельдирскому золоторудному месторождению, ряду других капиталоемких проектов. С этими проектами связано создание более трех тысяч новых рабочих мест. В 2022 году будут возобновлены работы по добыче угля на Межегейском угольном месторождении. Там уже ведётся расконсервация производственных мощностей. Возвращаясь к теме цены на уголь, хочу сказать следующее. Чтобы люди реально почувствовали снижение, нужно сформировать эффективную инфраструктуру логистики и сбыта угля. В 2022 году в Кызыле и десяти районах республики развернётся строительство угольных складов, которые будут играть роль угольных логистических центров. На базе такой складской сети наладим регулярное обеспечение населения и бюджетных организаций топливом и устраним почву для спекулятивного завышения цен перекупщиками».

Он отметил, что при реализации горнодобывающих проектов важно оптимальное сочетание требований экономики и экологии. По словам главы Тувы, нужно стимулировать и поддерживать в приоритетном порядке добывающие и перерабатывающие производства на основе современных «чистых» технологий. При этом необходимо последовательно отстаивать интересы жителей республики. Крупные добывающие предприятия «должны приносить пользу как работодатели и налогоплательщики, а не очаги потенциальных экологических проблем».

«Важно также уделять особое внимание развитию производств из обрабатывающих, несырьевых отраслей экономики. На сегодняшний день на старте проекты по производству кирпича и переработке древесины с полным замкнутым циклом. У нас есть возможности организации производства древесно-полимерных композитов, изделий из древесины повышенного спроса из хвойных пород, с высокой добавленной стоимостью. В рамках индивидуальной программы мероприятия по лесопереработке будут расширены. Сегодня в Туве используется менее 6% расчётной лесосеки. Много лесов у нас относится к перестойным, что часто ведёт к пожарам. Ведение лесного хозяйства подразумевает как вырубки леса, так и его восстановление. Кроме этого, прорабатываем вопросы создания предприятия фарминдустрии и машиностроительного производства. Мы прилагаем большие усилия по продвижению проекта газификации республики. Это возможно с использованием сжиженного природного газа, но детали ещё прорабатываются. Уже нашли инвестора, который готов строить комплекс по сжижению природного газа и завершаем разработку топливно-энергетического баланса в качестве обоснования объемов поставок газа. Больше внимания нам следует уделить межрегиональному и международному экономическому сотрудничеству. Совместно с нашими соседями Красноярским краем и Хакасией достойно презентовали наши проекты в Министерстве иностранных дел России одновременно дипломатам и предпринимателям из десятков стран и международных организаций. Это дает большой шанс для привлечения инвесторов. Поручаю финансово-экономическому блоку правительства Тува разработать региональные меры поддержки развития производственной инфраструктуры. Внести предложение по установлению льготных ставок по налогу на имущество и прибыль для организаций, имеющих статус резидентов индустриального парка на территории региона. Нужно создать межведомственную рабочую группу по сопровождению инвестиционных проектов на территории Тувы, в ручном режиме работать с каждым инвестором», — сказал он.

Кроме того, республика участвует в федеральном проекте «Чистая страна» национального проекта «Экология», в рамках которого завершена техническая рекультивация опасных отходов бывшего комбината «Тувакобальт». Прорабатывается вопрос участия и в программе «Чистый воздух». Региональные власти надеются, что это удастся после уточнения правительством России критериев отнесения городов к очень загрязнённым.

Ещё один устойчивый запрос жителей республики — ликвидация несанкционированных свалок. В следующем году запланирована ликвидация свалок на территориях многих районов республики.

На федеральном уровне удалось добиться выделения средств на инженерную защиту территорий от затопления. Более пятисот миллионов рублей планируется направить на строительство защитных дамб для обеспечения безопасности жителей левобережных дач, а также на капитальный ремонт защитной дамбы на реке Чадаана.

«Исторически сложилось, что именно сельское хозяйство определяет экономику и жизненный уклад почти половины населения нашей республики. К сожалению, из-за низкой производственной базы продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей республики оказывается неконкурентоспособной даже на внутреннем рынке. Республика должна обеспечивать себя по основным видам продукции — мясу, молоку, хлебу, картофелю и продуктам «борщевого набора». Эта задача отражает суть продовольственной безопасности, создает условия для стабилизации цен за счет местных продуктов. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию сельского хозяйства. Внесли предложение об утверждении на федеральном уровне разработанной нами целевой программы по развитию АПК. Мероприятия и проекты этой программы будут включены в Индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Тыва на 2020−2024 годы. Их реализация позволит создать более пяти тысяч дополнительных рабочих мест. Мы запланировали поэтапное до 2024 года создание мини-цехов по переработке мяса и молочно-товарных ферм. Министерству сельского хозяйства и продовольствия ставлю задачу сформировать и обеспечить реализацию регионального проекта «Молоко Тувы» с созданием молочно-товарных ферм и пунктов приема молока в республике. Одним из важных запросов жителей села было создание системы сбыта шерсти. Считаю важным реализовать проект строительства цеха первичной обработки шерсти. Но для его жизнеспособности необходима налаженная система приёма сырья. Назрела необходимость введения за счёт республиканского бюджета государственной поддержки на возмещение части затрат на производство и реализацию грубой и полугрубой овечьей шерсти. Продолжим работу по обновлению агротехники. Поручаю министерству сельского хозяйства республики выработать системный подход к эффективному использованию современной сельхозтехники с созданием специализированных машинно-тракторных станций. На поддержку сельского хозяйства в бюджете республики заложено без малого 1 млрд рублей», — рассказал глава Тувы. Власти региона возлагают большие надежды на строительный комплекс.

«В ближайшие годы мы должны практически удвоить объёмы строительных работ. Рассчитываем дополнительно привлечь в это направление более 2 млрд рублей федеральных инвестиций. За основу мы взяли комплексную застройку жилых микрорайонов. В этом году дали старт первому инвестиционному проекту комплексной жилой застройки в Кызыле под названием «Мөңгүн». Подготовили проекты планировок ещё четырёх территорий: три в городе Кызыле и один в посёлке городского типа Каа-Хем. Среднесрочный градостроительный потенциал у нас составляет на сегодняшний день 750 тысяч квадратных метров. Также Тува вошла в число регионов, которым утверждён инфраструктурный бюджетный кредит на 2022−2023 годы в сумме почти миллиард рублей. Этот кредит мы полностью направляем на создание инженерной инфраструктуры в трёх микрорайонах комплексной жилой застройки. По программе «Стимул» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» осуществлено строительство инженерных сетей второй очереди микрорайона «Южный». Всего до 2024 года на реализацию программы «Стимул» предусмотрены значительные средства. Создание инженерной инфраструктуры — это базовое условие для привлечения инвестиций в комплексное жилищное строительство. Для повышения доступности нового жилья с 2022 года совместно с инвесторами и банками мы запускаем проектное финансирование. Это даст возможность жителям республики приобретать квартиры по ипотечному кредитованию под 6,5% годовых, обеспечит жизнеспособность жилищных проектов и поможет снизить затраты на приобретение жилья. В ближайшее время, до начала будущего строительного сезона важно надлежащим образом оформить все земельные участки, необходимые для реализации этой задачи. А также оптимизировать процедуры выдачи разрешений на строительство, подключения электроэнергии и регистрации прав собственности. Поручаю министерству экономического развития и промышленности приступить в 2022 году к разработке и внедрению регионального инвестиционного стандарта», — пояснил Ховалыг.

Множество обращений, отметил он, жителей республики связано с развитием транспорта и дорожного хозяйства. По наказам избирателей в текущем году отремонтировано более 140 км дорог и 39 мостовых сооружений. В сформированной Народной программе до 2024 года предусмотрены мероприятия по более чем девяти тысячам «дорожных» наказов. Министерству дорожно-транспортного комплекса поручено определить этапы и приоритеты предстоящей программы ремонтных работ, а также начать создание региональной опорной сети, соединяющей в единое целое автомобильные дороги федерального и регионального значения.

К важнейшим транспортным проектам республики он отнёс и обустройство международного пункта пропуска аэропорта города Кызыла. В следующем году должны быть проведены строительно-монтажные работы и закупка оборудования.

Сформирован перспективный проект по созданию транспортно-логистического центра в приграничном Хандагайты. При этом нужно активизировать работу с территориальными органами федеральных структур по ускорению реконструкции пункта пропуска «Хандагайты — Боршоо» и передачи автомобильных дорог «Абакан — Ак-Довурак» и «Чадан — Ак-Довурак» в федеральную собственность.

«После встреч с чабанами стала явной проблема доступности животноводческих стоянок. Порой маленькие горные речки становятся непреодолимым препятствием для получения необходимых для жизни товаров, медицинской помощи, связи с родственниками, детьми. Поэтому принял решение и объявляю новый проект «Народный мост». Правительство республики обеспечит участников проекта строительными материалами, а муниципалитеты возьмут на себя обязанность построить мост. Поручаю миндортрансу и проектному офису правительства разработать паспорт проекта. Нужно решать и такую серьёзную проблему, как неудовлетворительная работа городского и межмуниципального общественного транспорта. Ситуацию здесь нужно менять в двух направлениях: эффективная организация пассажирских перевозок и расширение автопарка. Для этого мы приобретаем общественный транспорт на 300 млн рублей», — пояснил Владислав Ховалыг.

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