Москва, 21 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Российский биатлонист Матвей Елисеев решил приостановить карьеру до проведения чемпионата России в 2022 году. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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«Я ещё не набегался и хочу вернуться на самый высший уровень. Но сейчас мне надо заняться своим здоровьем», — сказал Елисеев.

Он добавил, что пройдёт обследование в Москве, по результатам которого будет принимать решение.

28 декабря Елисеев вместе с Евгенией Буртасовой выступит на «Рождественской гонке». Чемпионат России пройдёт с 28 марта по 4 апреля в Тюмени.

28-летний Елисеев является двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира, двукратным чемпионом Европы. На этапах Кубка мира он выиграл одну бронзовую медаль в личных гонках, а также три серебра и две бронзы в эстафетах.

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