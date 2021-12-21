Москва, 21 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Спрос на отдых премиального класса остается в России на высоком уровне. Об этом 21 декабря сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сохраняется повышенный спрос на премиальный класс. Это — тенденция номер один, касающаяся всех рынков, даже въездного туризма. Премиальный класс остается востребованным и стабильным», — сказала Ломидзе.

По её словам, это обстоятельство во многом определяет ассортимент предложений в туристической сфере на ближайшее будущее.