Москва, 21 декабря 2021, 13:42 — REGNUM В Вооружённых силах России была проведена почти стопроцентная вакцинация личного состава от коронавирусной инфекции, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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«Проведена практически стопроцентная вакцинация личного состава. Это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих. И тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений», — сказал президент.