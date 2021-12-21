Стокгольм, , 13:51 — REGNUM Утром 21 декабря правительство Швеции разослало информацию ведущим СМИ о том, что в 16:00 по Москве пройдет пресс-конференция, на которой будут обсуждены меры по инфекционному контролю. Об этом сообщил телеканал SVT.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

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По составу участников пресс-конференции всем стало очевидно, что речь пойдет об ужесточении ковид-ограничений.

В общении с журналистами примут участие премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, министр финансов Микаэль Дамберг, что натолкнуло многих на дополнительную мысль о жесткости рестрикций и их давления на экономику, министр социальных дел Лена Халленгрен и генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Виселл.

Напомним, что 20 декабря в интервью новостному агентству TT премьер-министр Андерссон отметила, что жители страны «должны быть» готовы к новым ограничениям, которые могут быть объявлены 21 или 22 числа.

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