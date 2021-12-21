Курск, 21 декабря 2021, 13:42 — REGNUM Новый инфекционный госпиталь готовится к сдаче в Курской области. Передать госпиталь медикам планируется 27 декабря, об этом написал в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
Как пояснил губернатор, строительные работы были завершены 15 декабря, в настоящее время уже закончена внутренняя отделка, смонтировано тяжёлое медицинское оборудование. С 20 декабря началась подготовка палат к приёму пациентов.
Отметим, что сроки сдачи госпиталя, который станет новым корпусом областной клинической больницы, несколько раз переносили, в связи с корректировкой проекта и увеличением числа реанимационных коек.