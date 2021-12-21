Курск, 21 декабря, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Новый инфекционный госпиталь готовится к сдаче в Курской области. Передать госпиталь медикам планируется 27 декабря, об этом написал в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Госпиталь

«В понедельник 27 декабря состоится знаковое для Курской области событие — в торжественной обстановке мы передадим новый инфекционный госпиталь в ведение врачей. Медперсонал набран, все обучены и готовы приступить к работе с пациентами», — написал глава региона.

Как пояснил губернатор, строительные работы были завершены 15 декабря, в настоящее время уже закончена внутренняя отделка, смонтировано тяжёлое медицинское оборудование. С 20 декабря началась подготовка палат к приёму пациентов.

«Несмотря на все трудности и сложности — переделку и усовершенствование типового проекта, ожидание федерального финансирования, мы завершаем этот проект в максимально возможные сроки. Самое главное, что в новом году медперсонал сможет работать с пациентами в плановом режиме, в максимально комфортных условиях и на новейшем оборудовании», — написал губернатор.

Отметим, что сроки сдачи госпиталя, который станет новым корпусом областной клинической больницы, несколько раз переносили, в связи с корректировкой проекта и увеличением числа реанимационных коек.