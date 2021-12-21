Стокгольм, , 13:48 — REGNUM 20 декабря стало известно, что национальный шведский ж/д перевозчик SJ отменит более 100 рейсов по всей стране в преддверии Рождества из-за того, что многие сотрудники на фоне пандемии находятся в отпуске по болезни. 21 декабря телеканал SVT опубликовал интервью с пресс-менеджером компании Туббе Ланделлом.

Стокгольм. Швеция

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«Я хочу принести искренние извинения всем пассажирам, которые пострадали», — заявил официальный представитель SJ.

Проблемы с движением поездов сохранятся и в рождественские выходные. По данным SJ, до конца года будет отменено от 20 до 30 отправлений в день. В компании отметили, что пассажирам, заранее купившим билеты, постоянно на смартфон приходит актуальная информация.

В первую очередь затронуты такие маршруты как: «Стокгольм-Гётеборг», «Стокгольм-Мальмё», «Стокгольм-Уппсала» и «Линчёпинг-Евле».