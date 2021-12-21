Улан-Удэ, 21 декабря, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Летом в Бурятии больших подтоплений удалось избежать благодаря правильному прогнозному плану министра природных ресурсов республики, а также превентивным мерам, предпринятым мэрией Улан-Удэ задолго до повышения уровня воды в реках Селенга и Уда. Об этом в ходе пресс-конференции 20 декабря сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Паводок

«То, что касается Улан-Удэ в июле проводили совещания, на котором нам Росгидромет официально сказал, что повышения воды не будет, я переспросил несколько раз официальная ли это позиция, сказали официальная: «больше повышения воды не будет».

Закончили совещание, подошел Матвеев Сергей Александрович, министр природных ресурсов и показал свою математическую модель, которую сделал сам и по его модели рост уровня воды в Улан-Удэ начнется через две недели. И при официальной позиции Росгидромета я все равно дал команду, выделили городу 23 млн рублей и город начал работы по защите частного сектора. Прогноз Матвеева сбылся, мы спасли 1800 домов», — пояснил глава Бурятии.

Что касается 2022 года, то власти республики ожидают, что вода тоже будет высокая.

«Понятно, что в следующем году дамбу мы полноценно не построим, мы ее начнем строить, деньги на начало ее строительства выделены, проектирование дамбы завершено и строительство начнется со следующего года. Процесс этот не быстрый, превентивные работы по отсыпкам продолжим вести и реагировать в зависимости от ситуации и параллельно будем вести строительство дамбы», — отметил Алексей Цыденов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ и посёлке Наушки в 2022 году начнётся строительство дамб для предотвращения паводков.

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