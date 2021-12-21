Калуга, , 14:03 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 199 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 21 декабря. Днём ранее, 20 декабря, в регионе было зарегистрировано 196 случаев заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 63 тыс. 403 человека, 59 тыс. 497 человек выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 159 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По информации регионального минздрава, на протяжении семи недель Калужская область занимает 41−44 место по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По данным федерального регистра прирост числа заболевших за период с 4 ноября по 20 декабря 2021 года снизился с 3,1% до 0,9% на одну тысячу населения. В среднем в сутки выявляется 198 больных. В области развёрнуто 1 650 инфекционных коек. На стационарном лечении находятся 911 пациентов. Свободный коечный фонд — 739 коек (44,8%).

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