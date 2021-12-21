Чебоксары, , 13:36 — REGNUM В Чебоксарах на пешеходном переходе сбили трёх человек, в том числе двоих детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Пешеходный переход Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Авария произошла в Чебоксарах 21 декабря около 11:30 часов на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 22 по проспекту Ленина. По предварительным данным полиции, из-за автобуса, остановившегося для пропуска пешеходов, водитель Kia Rio не заметила на «зебре» женщину с двумя девочками

В МВД по Чувашии отмечают, что пострадавшие доставлены в больницы с различными травмами. Госавтоинспекция выясняет детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Марпосадском районе Чувашии в аварии с участием пассажирского автобуса скончался один человек, ещё четверым понадобилась медицинская помощь.

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