Москва, 21 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Москве вынесен приговор выходцу из Дагестана Юсупу Юсубову. 2-й Западный окружной военный суд признал его виновным в склонении к совершению террористического акта и отправил за решетку на 11 лет.

Ulisa.ru Бомба с часовым механизмом

Напомним, подсудимый в 2019—2020 годах планировал совершение теракта в столичном метро и вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Однако выполнять намерения должен был не сам Юсубов, а его земляк Руслан Кайбаков. Злоумышленник склонял его к нападению на полицейского с целью завладения оружием и потом к расстрелу из этого оружия сотрудников правоохранительных органов у здания управления ФСБ в Москве.

Помимо этого, супруга земляка должна была совершить подрыв СВУ на станции метро «Киевская». Однако Кайбаков не согласился и выдал вербовщика силовикам.

Прокуратура просила для обвиняемого 12 лет колонии. По решению суда ему присудили 11 лет лишения свободы, в том числе три первых года — в тюрьме, остальные восемь — в колонии строгого режима.