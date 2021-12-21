Кабул, , 13:36 — REGNUM Китай при поддержке России наложил вето на проект резолюции США в Совете Безопасности ООН. Согласно отчёту, проект предусматривает систему гуманитарных исключений из экономических санкций, введенных в отношении контролируемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистана.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам источника «Франс Пресс», Китай хочет удалить из резолюции параграф, который позволил бы комитету по санкциям в отношении Афганистана предлагать «исключения из ареста активов», если «такой отказ необходим для содействия дальнейшей помощи Афганистану».

Другой дипломат подтвердил изданию, что Китай «принципиально против санкций и против индивидуальных механизмов».

«Гуманитарная и жизненно важная помощь должна беспрепятственно доходить до народа Афганистана», — написал 20 декабря в Твиттере Чжан Джун, посол Китая в ООН.

Он заявил, что наложение условий или ограничений неприемлемо, пишет «8 Собх».

Как отметил источник, в настоящее время не существует гуманитарных исключений из режима санкций, введенных в отношении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2015 году, а «проведение финансовых операций с министерствами, возглавляемыми лицами, находящимися под санкциями, является нарушением самих санкций».

Соединенные Штаты надеялись, что проект будет одобрен 14 другими членами Совета Безопасности, чтобы они могли проголосовать по нему во вторник, 21 декабря.

США представили новый законопроект поздно вечером 20 декабря, за исключением спорного пункта, касающегося исключений. Проект предусматривает, что в течение года гуманитарная помощь не будет считаться нарушением афганских санкций.

«Потребность в ликвидности и консолидации банковской системы актуальна сегодня — не только для спасения жизней афганского народа, но и для того, чтобы активизировать гуманитарные организации для реагирования», — цитирует «Франс Пресс» слова Мартина Гриффитса из Управления Верховного комиссара ООН.