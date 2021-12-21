с. Малый Тонтой, , 13:35 — REGNUM Выход грунтовых вод произошел в селе Малый Тонтой Шелопугинского района Забайкалья. Как сообщает сегодня, 21 декабря, пресс-служба правительства региона, в зону подтопления попал один жилой дом.

Забайкалье. Последствия выхода грунтовых вод – в квартире на полу – замёрзший лёд Пресс-служба прокуратуры Забайкалья

По словам главы Шелопугинского района Василия Балагурова, угрозы остальным домам нет.

«Вместе с комиссией мы выезжали на место, осматривали дом. Вода из подполья в дом не выходила, жильцы ее откачивают. Мы предложили помощь. Выделен электрогенератор на случай отключения энергии, выделено дизтопливо, вывезено 60 тонн песка. Также жителям дома помогают кочегары администрации сельского поселения», — сказал Василий Балагуров.

Он добавил, что принято решение прокопать канаву, чтобы найти место, откуда идет вода, и отвести её. Сейчас для этого подготавливается трактор, работы запланированы на 22 декабря. На случай ухудшения ситуации для переселения предусмотрен сельский клуб.

«Угрозы остальным домам нет. Жалоб от других жителей не поступало, никто не обращался ни в ЕДДС, на главе сельского поселения, ни ко мне», — уточнил Василий Балагуров.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой декаде декабря 2021 года произошел подъем уровня грунтовых вод в семи районах Забайкалья, образовав наледь в 22 населенных пунктах, на 102 приусадебных участках, в подпольях 38 домов, на 24 участках дороги протяженностью 9,4 км.

Прокуратура региона контролирует работу по устранению последствий выхода грунтовых вод в населенных пунктах и оказания помощи пострадавшим.

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